Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Trump​'ın Davos​'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu​'na video konferansla katılıp, jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından altın​ fiyatlarında yükseliş devam etti. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.Gram altın bugün 3.179,05 TL'den, çeyrek altın ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 25 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.178,67Satış 3.179,05Alış 5.169,00Satış 5.216,00Alış 10.338,00Satış 10.431,00Alış 20.612,00Satış 20.775,00Alış 2.770,79Satış 2.771,18