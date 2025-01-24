YouTube Premium kullanıcılarına müjde: Yeni özellikler geldi

YouTube neredeyse her ay deneysel özellikler ekliyor. Ancak bunların bazıları herkese sunulmuyor. Google, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium kullanıcılarına sunulacak yeni bir dizi deneysel özelliği duyurdu. Bu yenilikler, Premium kullanıcılarına izleme deneyimlerini geliştirmek için daha fazla seçenek sunmayı vaat ediyor.Yeni deneysel özelliklerin kullanıma sunulmasının yanı sıra, YouTube bir Google One ortaklığını duyurdu ve bir özelliğin kullanılabilirliğini genişletti. Eğer YouTube Premium kullanıcısıysanız, yeni ses iyileştirmeleri, Shorts için Resim içinde Resim (PiP), akıllı indirmeler ve daha fazlası gibi birden fazla deneysel özelliğe aynı anda katılabilirsiniz.İşte YouTube Premium kullanıcılarına sunulan deneysel özelliklerin tam listesi:-Yüksek kaliteli ses: Premium üyeler, müzik videolarında 256kbps ses kalitesiyle daha net ve derin bir ses deneyimi yaşayacak.-iOS için YouTube Shorts'ta PiP: En sevdiğiniz Shorts videolarını diğer uygulamalarda gezinirken veya mesajlarınızı kontrol ederken izleyin.-iOS için YouTube Shorts'ta akıllı indirmeler: Önerilen Shorts videoları sizin için seçilip otomatik olarak çevrim dışı izleme için indirilecek.-Web'de ileri atla: Daha önce mobil cihazlarda mevcut olan bu özellik, artık web tarayıcılarında da bir videonun en iyi bölümlerine sorunsuzca atlamanızı sağlıyor.-Mobilde daha hızlı oynatma hızları: Yakında mobil cihazlarda 4 kata kadar genişletilmiş oynatma hızı seçenekleriyle izleme deneyiminizi ince ayarlarla özelleştirebileceksiniz