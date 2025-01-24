Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Görgün paylaştı! Gençler Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı'nda buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı'nı duyurdu.Görgün paylaşımında, 'Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı ile buluşuyor! İlham veren liderlik konuşmaları, teknolojiye yön veren eğitimler ve genç fikirlerin gerçeğe dönüştüğü ideathon ve hackathonlarla dolu bu eşsiz deneyim, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek vizyoner liderlere ışık tutuyor.Bu kamp, milli teknoloji hamlesini genç zihinlere aktarmak, birliğimizi daha da güçlendirmek ve yenilikçi fikirlerin yeşermesi için güçlü bir zemin sunuyor. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük gücü, gençlerinin enerjisi ve sınır tanımayan hayal gücüdür!Hadi gençler, İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşecek bu eşsiz yolculuğa katılın, hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Çünkü bu hikayede kazanan yalnızca bireyler değil, tam bağımsız Türkiye'nin yarınlarıdır!' ifadelerini kullandı.