Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı geldi. MGM'nin yayımladığı haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluParçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı, batısı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıMALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu