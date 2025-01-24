İstanbul'da terör örgütü El Kaide üyesi 2 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin huzur nöbeti sürüyor.Terörle mücadelede başlatılan seferberlik kapsamında, örgütlere her gün yeni bir darbe indiriliyor.İşte bu çabaların bir sonucu olarak, İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonla, El Kaide'nin Türkiye yapılanmasında yer aldığı iddia edilen iki şüpheli daha yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, küresel terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 45 ve 51 yaşlarındaki 2 şüphelinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı.Ekipler, söz konusu örgüt üyelerinin izine Avcılar'da 5 katlı bir binanın bodrum katında ulaştı.Uzun zamandır aranan örgüt üyelerinin kaldıkları yer güvenlik ve istihbarat birimlerince tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı.Ardından söz konusu adrese 21 Ocak Salı günü polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda L.B.(45) ve S.B.(51) adlı El Kaide üyesi 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlıların, Batman nüfusuna kayıtlı oldukları anlaşıldı.El Kaide'den emir aldıkları anlaşılan zanlıların tüm iletişim kayıtları ve bağlantılı oldukları kişiler mercek altına alındı.Emniyette çapraz sorguya alınan örgüt fertlerinin, bugüne kadar herhangi bir eyleme karışıp karışmadıkları, örgütün kırsaldaki eğitim kamplarına dahil olup olmadıkları dijitallerin çözümü ile açığa çıkacak.Örgüte yönelik 2018 yılında görülen bir ceza davasında firari durumda oldukları için haklarında gıyabi (yokluğunda) hüküm verilen şüphelilerden L.B.'nin 7 yıl 6 ayı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu da dahil 9 buçuk yıl, S.B.'nin ise “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”nden toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu öğrenildi.Polisteki sorgularının ardından yargıç karşısına çıkarılan L.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.