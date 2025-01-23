Üç ülkenin liderinden Erdoğan'a taziye telefonu

İletişim Başkanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan, Katar Emiri Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmelerde BAE, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.