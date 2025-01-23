Savcıları tehdit eden CHP'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Aynı yangında yaralanan 51 vatandaşımızdan tedavileri devam eden 10 kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum.YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ'NİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUMDetaylarını birazdan açıklamayacağımız Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizler adaleti mülkün temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız.KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZBizler adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız, mahkeme kararlarını eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz. Hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi bugün tekrar vurgulamak istiyorum.HAK ARAMA YOLLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZBugün 4. yargı reformu strateji belgesi ile sizlerin huzurundayız. Köklü değişiklikleri hayata geçirdiğimiz stratejiler birbirini tamamlar niteliktedir. Bu belgemiz diğer reform belgelerinin tamamlayıcısıdır. Bu belgemiz ile yargı bağımsızlığını tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul sürede tamamlanmasını, öngörülebilir adalet sistemini oluşturmayı, verimliliği artırmayı, güven ve memnuniyeti yükseltmeyi, ceza adaleti sisteminin etkinlik ve caydırıcılığını tahkim etmeyi, dijital dönüşümü hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde adil yargılanma hakkı konusunda önemli reformlar gerçekleştirdik. Hak arama yollarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Uyuşmazlıkların kaynağında çözülmesi büyük önem taşıyor.MAHKEME SAYILARI ARTACAKİfade ve basın özgürlüğü ile kişi hürriyetine ilişkin standartları yükselteceğiz. Makul sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz. Mahkeme sayılarını artıracak, tek hakimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmasını temin edeceğiz.DURUŞMALAR 2 AYDAN FAZLA ERTELENEMEYECEKYeni düzenlemeler ile duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini sağlayacağız. Bozma kararı verilen dosyaların öncelikle görülmesi diğer hedefimizdir.ADALET HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARIAdalet hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarından istifade edeceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracak ve hizmet içi eğitimleri güçlendireceğiz.NOTER KANUNU YENİLENECEKYeni dönemde performansı artırmak için teftiş uygulamaları da geliştireceğiz. Elektronik tebligat alma zorunluğu getireceğiz, noterlik kanunu yenileyeceğiz, noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SÜRECİ YENİDEN YAPILANDIRILACAKHukuk fakültelerinde girişte aranan başarı sıralamasını kademeli olarak artıracağız. Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız. Atama ve nakil mevzuatında yer alan bölge sistemini yeniden ele alacağız. Eğitim alan personel sayısını artıracağız.SALDIRI AMAÇLI ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE EL KONULACAKSaldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetlerine el konulması dahil müstakil yaptırımlar uygulanacak. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz.DENETİM SERBESTLİK SİSTEMİNİN YÖNETİM KAPASİTESİNİ GENİŞLETECEĞİZUzlaştırma kurumunun verimliliğini artıracağız. Lekelenmeme hakkı kapsamında adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız. Çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendireceğiz. Ceza infaz ve denetimli serbestlik sisteminin yönetim kapasitesini genişleteceğiz.