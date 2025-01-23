Osman Gökçek demişti! Oğuzhan Uğur'a hapis cezası...

Oğuzhan Uğur, hakim karşısına çıktı...

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrasında, sosyal medyada barajların çatladığına dair paylaşımlar yapan Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

NE PAYLAŞILMIŞTI



Kahramanmaraş depremi sürecinde bu paylaşımı yapan Oğuzhan Uğur, hakim karşısında çelişkili ifadeler kullandı.



İşte Oğuzhan Uğur'un skandal savunması:



“Eğer yanlış bir haber yaymak isteseydim bunu milyonlarca insana ulaşabilen kişisel sosyal medya hesaplarımdan yapardım. Ancak böyle bir niyetim olmadı. Ekibim bu haberi teyit ettiğinde yanlış olduğu anlaşıldı ve derhal kaldırıldı.Tweet'in kim tarafından atıldığını ekip içi soruşturmalarımıza rağmen tespit edemedik. Güvenlik kameralarını inceledik, ancak tweet'in atıldığı odaya dair herhangi bir görüntüye ulaşamadık. Bu süreçte ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyordu ve resmi bir görevlendirme yapılmamıştı.



İnternetin çekmediği bir bölgede, elimizde bu kadar güçlü sosyal medya hesapları varken tek bir tweet ile kaos yaratmaya çalışmak gibi bir niyetimiz olamazdı. Üzerimize böyle bir suç atılması moralimizi bozuyor ve canımızı yakıyor."



BİR ÖYLE BİR BÖYLE!



Oğuzhan Uğur, savcılık ifadesinde ise infiale neden olan paylaşımı Ercan Özdemir isimli şahsın yaptığını söylemişti. Uğur, mahkemedeki ifadesinde söz konusu paylaşımı yapan kişiyi tespit edemediklerini öne sürdü.



Oğuzhan Uğur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede şunları söylemişti:





OSMAN GÖKÇEK DEMİŞTİ!



AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, dahya önce tepki gösterdiği Oğuzhan Uğur hakkında, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



Gökçek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



'Devlet, işin başından beri AFAD'tan habersiz iş yapmayın, gelin birlikte olalım diyor. Sen işin sonunu bilmediğin bir tweet atıyorsun. Bu bu kadar basit bir tweet mi? Sosyal medyalar insanları çok çabuk parlatıyor.

Bir anda kendilerinde olmadık gücü hissederek aptal saçma işler içerisine giriyorlar. Bütün bu kadar dernek var burada, bu dernekler bu işin şov derdinde değil. İki tane adam, sabahtan akşama kadar onları konuştuk deprem döneminde.



Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, baraj patlayacak vatandaşını uyarmayacak; burada iki tane zibidinin lafına kalacak öyle mi devlet?



Sonra savcılık çağırıyor bir bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gençleri tutuklayamazsınız', Allah Allah. Ceza almak zorundalar! Gerekenin yapılması lazım, devlet bu kadar sahipsiz değil.' ifadelerini kullandı.



HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR!



Osman Gökçek'in daha önce tepki gösterdiği bu paylaşımlar nedeniyle Uğur, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılık, Oğuzhan Uğur hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.





