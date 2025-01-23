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Beyaz Gazete
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İstanbul Mecidiyeköy'deki otelin elektrik panosunda yangın çıktı!

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan bir otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü...

Ekleme: 23.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:46 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Mecidiyeköy'deki otelin elektrik panosunda yangın çıktı!
Yangın, saat 12.30 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir otelin elektriğinin kesilip geri gelmesi sonrasında panosunda yangın çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy'deki otelin elektrik panosunda yangın çıktı!

Patlama sesi duyan otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Mecidiyeköy'deki otelin elektrik panosunda yangın çıktı!

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken olay nedeniyle otel müşterileri panik yaşadı...