İstanbul Mecidiyeköy'deki otelin elektrik panosunda yangın çıktı!

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir otelin elektriğinin kesilip geri gelmesi sonrasında panosunda yangın çıktı.Patlama sesi duyan otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken olay nedeniyle otel müşterileri panik yaşadı...