Beklenen haber geldi! Bedelli askerlik yerleri açıklandı

2025 şubat celbiyle bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi.Bunun akabinde ise bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu.23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.02 Şubat 202501 Mart 202503 Nisan 202508 Mayıs 202512 Haziran 202510 Temmuz 202507 Ağustos 202504 Eylül 202507 Ekim 202506 Kasım 202504 Aralık 2025ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.