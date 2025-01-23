Bakan Tunç'tan açıklama! 'Kimlikler tespit edilmiştir'

Bolu'daki yangın faciası, tüm Türkiye'nin canını yaktı.Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 canımız hayatını kaybetti.Yangından sonra hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenirken, bir yandan ise yaralı olanların tedavi süreci de devam ediyor.Yaşanan bu zor olaya ilişkin, Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.CAN KAYBI 78Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada can kaybının 78 olduğu vurgulandı.'TÜM KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ''Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir' ifadeleri kullanıldı.