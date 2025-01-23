Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 169 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 1,3 artışla 3 milyon 165 bin 900 lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.153,43 TL'den, çeyrek altın ise 5.182,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 23 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.153,10Satış 3.153,43Alış 5.134,00Satış 5.182,00Alış 10.272,00Satış 10.363,00Alış 20.478,00Satış 20.639,00Alış 2.752,61Satış 2.752,91