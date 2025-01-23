ABD’nin İsrail desteğinde yeni dönem! Trump’ın temsilcisi yola çıktı: İş birliği devam edecek!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e olan kararlı desteğini sürdürmesinin Başkan Donald Trump için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Netanyahu'yu, İsrail'in 'Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı' kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için yorulmadan çalışma sözü veren Rubio, İran'ın oluşturduğu tehditleri ele almayı ve barış fırsatlarını değerlendirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye gideceğini duyurdu. Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye seyahat edeceğini belirterek, 'Netzarim Koridoru ve ayrıca Philadelphia Koridoru'ndaki bir denetim ekibinin parçası olacağım' dedi.Bu süreçte özellikle Katar'ın kilit rol oynadığını vurgulayan Witkoff, 'Ateşkesi uygulamak, muhtemelen anlaşmayı yürürlüğe koymaktan daha zordur. Bunu başarmak zorundaydık ve Tanrı'ya şükür başardık. Şimdi ise bunu uygulamamız gerekiyor' diye konuştu.Öte yandan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalması talebinde bulundu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, talebini İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla iletti.İsrail ordusunun kalması istenen noktaların, İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyi arasında tampon bölge oluşturan 5 stratejik askeri alan olduğunu kaydeden İsrailli yetkililer, Lübnan ordusunun bu bölgelerde henüz konuşlanmamış olmasını gerekçe gösterdi. Haberde, İsrail ordusundaki çok sayıda yetkilinin Lübnan'da kalmaları gerektiğine inandığı, bunun ise ABD Başkanı Trump'ın onayına bağlı olduğu aktarıldı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri, kısa bir süre önce İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin'den, Lübnan sınırında yaşananlara ilişkin bir güvenlik değerlendirmesi almıştı. Gordin, İsrail ordusunun Lübnan'dan ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede çekilmeyeceğini öne sürmüştü.Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak.' ifadesi yer almıştı.Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.