Yunanistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen antika parçalara el konuldu

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen antika plakçalar, duvar saatleri, daktilo ve fotoğraf makineleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen, Azerbaycan uyruklu I.I.'nın kullandığı Çekya plakalı minibüs, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince şüpheli görülerek x-ray kontrolüne sevk edildi. Araçtaki detaylı aramalarda, 62 adet antika niteliğinde plakçalar, duvar saatleri, daktilo ve fotoğraf makineleri ele geçirildi. Yakalanan eşyalara el konulurken, sürücü ile yanındaki Gürcistan uyruklu F.G. isimli yolcu hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.