Suriye'den dost ülke Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kahreden otel yangınında ölü sayısı yükseldi...Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcilerin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.Gece saatlerinde çıkan yangında 76 kişi öldü, 41 kişi ise yaralandı.Üzücü haber sonrası dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışı Topluluklar Bakanlığı, Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen ve 76'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdi.Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.Açıklamada, "Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını temenni etmektedir" ifadelerine yer verildi.