Naci Görür'den yeni deprem uyarısı! Marmara ve Kuzey Ege stres biriktiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'deki Edremit Körfezi'nde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından önemli dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunda yer alan Edremit Fay Zonu'nda gerçekleştiğini belirten Görür, bölgenin tarihsel olarak 1944'te 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını hatırlatarak Marmara ve Kuzey Ege bölgelerine dikkat çekti.Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor” dedi.Jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde bulunan Edremit Körfezi, geçmişte büyük yıkıcı depremlerle karşılaşmış bir bölge. 1944 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 73 kişi öldü en az 275 kişi ise yaralamıştı. Depremde 2200'den fazla bina hasar almıştı.Prof Dr. Şükrü Ersoy deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, “5.2 büyüklüğündeki deprem çok hissedilebilir bir deprem. Çünkü en az 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme karşılık gelmekte. 4'ten daha güçlü hissedilebilir. Bölge itibariyle Ayvalık civarında, Burası malum Edremit Körfezi deprem sonucu açılmış körfezlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu körfezin kuzey kıyısı boyunca faylar var. Burada mesela tarihsel örneklerden vermek gerekirse, 1944'te çok önemli bir deprem var. Sanıyorum 6.8 büyüklüğündeydi. Onun dışında Ayvacık'ta geçen yıllar içerisinde, tam yılını hatırlamıyorum ama 3-5 yıl önce, yine önemli altının üzerinde depremler olmuştu. Bu bölgede sadece burada değil, kuzeyden Çanakkale'ye doğru olan tüm yerlerde önemli depremler var. Daha kuzeyde mesela 1953'te deprem var. Manyas depremi var 1964. Dolayısıyla buradaki depremler bizi şaşırtmaz. Önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Bu bölgenin şu özelliği var. Biz Marmara'yı konuşurken, İstanbul açıklarında Marmara Denizi'nin içerisinden geçen, Kuzey Anadolu fayının varlığından ve depremselliğinden konuşuyoruz. Ama hiç Karadeniz'e doğru bakmıyoruz.