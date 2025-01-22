Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye​ yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Son birkaç gündür batı bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yüzünü gösteren güneş bugün yağış yüklü bulutların ardına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre kış şartları güçlü bir şekilde göre dönerken hava sıcaklığı ortalaması ülke genelinde 3-5 derece azalacak.-Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.-Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun​, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağış görünüyor.-Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.-Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.-Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI!Öte yandan Meteoroloji Antalya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kent genelinde bugün yerel kuvvetli ve çok kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında ise doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.İSTANBUL​ HAVA DURUMU?İstanbul yağışlı bir güne uyandı. Kent genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık ortalaması 11°C civarında hissedilecek.Peki diğer illerimizde hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri:Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEdirne: 11°C, Parçalı, yer yer çok bulutluİstanbul: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKırklareli: 12°C, Parçalı, yer yer çok bulutluAfyon: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDenizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMuğla: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAdana: 17°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıAntalya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.Hatay: 14°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıMersin: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAnkara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluÇankırı: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluEskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKonya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluBolu: 0°C, 7°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurluDüzce: 3°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSinop: 6°C, 13°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak: 6°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAmasya: 10°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluArtvin: 9°C, Parçalı ve az bulutluSamsun: 14°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluTrabzon: 12°C, Parçalı bulutluErzurum: 2°C, Parçalı ve az bulutluKars: 0°C, Parçalı ve az bulutluMalatya: 6°C, Parçalı bulutluVan: 3°C, Parçalı ve az bulutluDiyarbakır: 11°C, Parçalı ve az bulutluGaziantep: 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluSiirt: 11°C, Parçalı ve az bulutluŞanlıurfa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu