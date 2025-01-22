Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre Türkiye yeni soğuk ve yağışlı havanın etsisine giriyor. İstanbul dahil 40 ilde bugün yer yer kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığı 5 derece birden düşerken birçok il için kar yağışı uyarısı da yapıldı. İşte 22 Ocak Hava durumu…
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Son birkaç gündür batı bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yüzünü gösteren güneş bugün yağış yüklü bulutların ardına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre kış şartları güçlü bir şekilde göre dönerken hava sıcaklığı ortalaması ülke genelinde 3-5 derece azalacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
-Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.
-Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağış görünüyor.
-Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.
-Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
-Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.
ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI!
Öte yandan Meteoroloji Antalya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kent genelinde bugün yerel kuvvetli ve çok kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın; Hatay kıyılarında ise doğulu yönlerden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU?
İstanbul yağışlı bir güne uyandı. Kent genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık ortalaması 11°C civarında hissedilecek.
Peki diğer illerimizde hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri:
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne: 11°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 12°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Afyon: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Adana: 17°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Antalya: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay: 14°C, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Mersin: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Çankırı: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Konya: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bolu: 0°C, 7°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu
Düzce: 3°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 6°C, 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 6°C, 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Amasya: 10°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Artvin: 9°C, Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 14°C, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Trabzon: 12°C, Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Erzurum: 2°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 0°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 6°C, Parçalı bulutlu
Van: 3°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Diyarbakır: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 10°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
Siirt: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu