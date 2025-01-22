İstanbul'da korkutan yangın: Etraf dumanlarla kaplandı
Üsküdar’da kentsel dönüşüm şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde korkutan yangın...
Emniyet Mahallesi civarından çıkan yangın vatandaşları paniğe sevk etti.
KONTEYNERLER TUTUŞTU
İddialara kentsel dönüşüm alanında bulunan konteynerlerin tutuşmasını yangının çıktığı ifade edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Anadolu Yakası'nın tamamından ve Avrupa Yakası'nın sahil kesiminden görülen yoğun dumanlarla ilgili vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İlgili birimlerin olaya hızla müdahale ettiği ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor.
Ayrıca yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.
Emniyet Mahallesi civarından çıkan yangın vatandaşları paniğe sevk etti.
KONTEYNERLER TUTUŞTU
İddialara kentsel dönüşüm alanında bulunan konteynerlerin tutuşmasını yangının çıktığı ifade edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Anadolu Yakası'nın tamamından ve Avrupa Yakası'nın sahil kesiminden görülen yoğun dumanlarla ilgili vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İlgili birimlerin olaya hızla müdahale ettiği ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor.
Ayrıca yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.