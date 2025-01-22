İstanbul'da korkutan yangın: Etraf dumanlarla kaplandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde korkutan yangın...Emniyet Mahallesi civarından çıkan yangın vatandaşları paniğe sevk etti.İddialara kentsel dönüşüm alanında bulunan konteynerlerin tutuşmasını yangının çıktığı ifade edildi.Anadolu Yakası'nın tamamından ve Avrupa Yakası'nın sahil kesiminden görülen yoğun dumanlarla ilgili vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İlgili birimlerin olaya hızla müdahale ettiği ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor.Ayrıca yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.