Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Altun, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."