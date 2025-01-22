Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,03 puan azalışla 9.996,16 puana indi. Toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile gıda içecek oldu.Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 puanın destek, 10.100 ve 10.150 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.