Batman’da bin 308 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 308 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Hasankeyf Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı.Yapılan denetimler esnasında Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde bir araçta yapılan aramada bin 308 paket bandrolsüz sigara, 38 paket puro, 5 adet elektronik sigara ele geçirildi.Olayla ilgili 6 kişi hakkında işlem yapıldı.