Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangınıyla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde Kartalkaya'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu'dan maalesef bu sabah çok üzüntü verici bir haber aldık. Vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlamıştır. 6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirilmiştir. Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır." dedi.