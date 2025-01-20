TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 20 Yanvar Şehitlerine Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden 20 Yanvar şehitlerini rahmetle andığını duyurdu. Kurtulmuş, kardeş Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaştığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden 20 Yanvar şehitlerini rahmetle andığını duyurdu. Kurtulmuş, kardeş Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaştığını belirtti.Kurtulmuş, "Azerbaycan ile neşede, hüzünde, 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla birlik olmaya devam edeceğiz." diyerek iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.