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MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ekleme: 20.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:48 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yapılan açıklama şöyle: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.


MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi