Bakanlık duyurdu: Tüm Türkiye’de ücretsiz hizmet başladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri için anlamlı bir adım attı.2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde 81 ilde hayata geçirilecek olan GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlere sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda ücretsiz etkinlikler sunacak.20 Ocak'ta başlayacak bu program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve gençlik merkezlerinde gerçekleşecek.Bakanlık yetkilileri, programın amacının gençlere eğlenceli bir mola sunmak ve onların sosyal ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtti.Ayrıca, bu etkinliklerle öğrencilerin yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenirken öğrenme fırsatı yakalaması hedefleniyor.GENÇLERE EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER UYGULANACAKGSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin hem eğlenip hem de öğrenebileceği zengin içeriklerle dolu etkinlikler serisiyle dikkat çekiyor.Program kapsamında gençler, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirebilecek.Gençlik merkezlerinde düzenlenecek faaliyetler arasında resim, müzik, dans ve drama gibi sanatsal çalışmaların yanı sıra takım sporları ve bireysel spor dalları gibi fiziksel etkinlikler de yer alacak.GSB yetkilileri, bu programın gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklerken, sosyal becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olacağını belirtti.Program ayrıca, gençlerin ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunarak kişisel yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacak.