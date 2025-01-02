Yunus Emre Enstitüsü’ne yolsuzluk operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında enstitünün eski yöneticileri ve şirket sahiplerinin bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.Operasyon kapsamında, eski başkan Prof. Dr. Şeref Ateş'in evine baskın yapıldı. Ancak Ateş'in evde bulunmadığı ve yurt dışında olduğu belirlendi. Yakınları, Ateş'in Almanya'da tedavi gördüğünü iddia ederken, bazı kaynaklar onun yurt dışına kaçtığını öne sürdü.Şeref Ateş'in, Suriye'deki savaş bölgelerinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalar düzenlettiği ve bu yolla bazı personel ile şirket sahipleriyle birlikte haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında enstitüye ve ilgili şirketlere ait çok sayıda belge incelemeye alındı.Gözaltına alınan 18 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından soruşturmanın derinleşebileceği ve yeni operasyonların yapılabileceği bildirildi.