Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ran Regaib Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Gecesi dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak ondan affımızı isteyelim, sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim.Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim' ifadelerini kullandı.