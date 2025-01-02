Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 995 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...