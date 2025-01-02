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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 995 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Ekleme: 2.01.2025 - 08:37 Güncelleme: 2.01.2025 - 08:38 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Serbest piyasada gram altın 2.995,26 TL'den, çeyrek altın ise 4.987,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.994,84
Satış 2.995,26

2 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.853,00
Satış 4.987,00

2 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.767,00
Satış 9.975,00

2 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.474,00
Satış 19.874,00

2 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.632,41
Satış 2.632,81