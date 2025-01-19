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Gaziantep'te 55 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 19.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:40 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep'te 55 litre sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol operasyonu yaptı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 55 litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 55 litre sahte alkol ele geçirildi