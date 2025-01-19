Gaziantep'te 55 litre sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol operasyonu yaptı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 55 litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.