Adana'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi öldü

Adana'nın Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde Emre Can idaresindeki hafif ticari araç, ters yönden geldiği ileri sürülen İ.K.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada 23 yaşındaki Emre Can, olay yerinde yaşamını yitirirken İ.K. ve aracındaki bir kişi yaralandı.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Emre Can'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.Olay yerindeki incelemelerin ardından Can'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.