Antibiyotik hayatını kararttı! Uzmanlar uyarıyor

İngiltere'nin Norwood şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Talia Smith, idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için reçete edilen yaygın bir antibiyotik olan Cipro'yu aldıktan sonra hayatı tamamen değişti.Sağlıklı bir hayat tarzı sürdüren ve düzenli egzersiz yapan Smith, üç tablet aldıktan sonra vücudunda şiddetli kas ağrıları, sertleşme ve hareket zorlukları yaşamaya başladı. Smith, hastaneye başvurmasına rağmen doktorlardan hiçbir açıklama almadığını paylaştı.Smith, sağlıklı bir hayat tarzı sürdüğünü ve düzenli egzersiz yaparak aktif bir hayat yaşadığını belirtti. Ancak, 2021 yılında idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için kendisine reçete edilen yaygın antibiyotik Cipro'yu aldıktan sonra hayatı hızla değişti.Durumu hızla kötüleşti ve sonunda kendi başına duş almayı veya yiyecekleri çiğneyip yutmayı bile zor yapar hale geldi.Florokinolon antibiyotikleri, tendon kopması ve sinir hasarına kadar ciddi yan etkilere yol açabilmekte. her yıl milyonlarca kişiye reçete ediliyor. Smith'in yaşadığı durum, bu tür ilaçların potansiyel tehlikeleri hakkında daha fazla farkındalık oluşturmaya neden oldu.Cipro'nun yan etkileri ve kullanımı hakkında yapılan araştırmalar, özellikle yaşlı bireylerde ve motor sorunları olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdi. Uzmanlar, antibiyotiklerin gereksiz yere reçete edilmesinin, gelecekte tedavi edilebilir enfeksiyonlarla mücadeleyi zorlaştırabileceğini söyledi.