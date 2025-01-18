Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Gazze'den gelen ateşkes haberi altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2025 altın fiyatları...

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 712 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın​ Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.Serbest piyasada gram altın​ 3.081,27 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.065,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları​ ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 18 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.080,73Satış 3.081,27Alış 5.015,00Satış 5.065,00Alış 10.031,00Satış 10.132,00Alış 19.999,00Satış 20.178,00Alış 2.700,74Satış 2.701,27