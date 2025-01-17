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Sapanca'da bungalov alev alev yandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde bungalov ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Ekleme: 17.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:38 / Editör: Atilla Özbir
Sapanca'da bungalov alev alev yandıSakarya'da korkutan yangın..

Dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi Ada Merkez Sokak üzerinde bulunan S.G.'ye ait bungalov evde çıktı.

Bungalovun soba bacasından çıktığını değerlendirilen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sapanca'da bungalov alev alev yandı