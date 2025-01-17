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Gaziantep'te define avcıları jandarmadan kaçamadı

Define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekleme: 17.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:37 / Editör: Fehmi Öztürk
Gaziantep'te define avcıları jandarmadan kaçamadı
Gaziantep'te define avcıları, jandarmadan kaçamadı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesiyle çalışma yaptı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Nizip, Araban ve Nurdağı ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.Ö., Z.S., G.Ç., S.Ç. ve E.M. isimli şüpheli şahıslar suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te define avcıları jandarmadan kaçamadı