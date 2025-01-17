Antalya'da çocuk sürücü kaza geçirdi, fatura ağır oldu

Ekipler, yolcu minibüsüne arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Ö.C.T.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 993 TL ceza keserken, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye aracı kullandırdığı için ceza verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada, 16 yaşındaki Ö.C.T. motosiklet ile ilerlerken, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisinde Hüseyin Güneş'in kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.Çocuk sürücü, çarpmanın etkisiyle yaralandı.Ö.C.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kazayla ilgili yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.Ayrıca sürücünün kask takmadığı belirlendi. 16 yaşındaki sürücüye; sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 993 TL ceza kesildi.Motosiklet sahibine ise ehliyetsiz bir kişiye aracı kullandırdığı için 18 bin 677 TL ceza verildi. Toplamda 38 bin 347 TL ceza uygulandı.