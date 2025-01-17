Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 3 bin 102 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 76 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,61 artışla 3 milyon 88 bin lira oldu.Altın​ fiyatları​ güne rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın​ 3.102,01 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.087,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 17 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.101,65Satış 3.102,01Alış 5.043,00Satış 5.087,00Alış 10.085,00Satış 10.174,00Alış 20.110,00Satış 20.265,0017 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATIAlış 2.714,96Satış 2.715,69