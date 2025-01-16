Önce kaza sonra yangın! Şanlıurfa'da felaket olay...

Şanlıurfa'da korku dolu anlar....Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Vedat U., Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 63 AJA 826 plakalı KİA marka araç, 34 HOF 334 plakalı Fiat marka araç ve 63 SE 806 plakalı araçlarla çarpıştı.Meydana gelen zincirleme kaza sonrasında yaralanan olmazken Vedat U.'nun kullandığı otomobil alev aldı.Yaşanan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.