Giresun’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.3 KİŞİ YARALANDIKurşunların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden Hami Altuntaş, İ.A. ve H.A. yaralandı.Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.HAYATINI KAYBETTİAmeliyata alınan yaralılardan Hami Altuntaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.SORUŞTURMA SÜRÜYOROlayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.