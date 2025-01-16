Giresun’da nişan atma cinayeti: 1 ölü 2 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 ocak tarihinde özel sektörde çalışan Serdar Dik (27) ve Hacer Altuntaş (24), aileleri arasında törenle nişanlandı. Aradan geçen 1 yıl süre zarfında iddiaya göre aileler arasında yaşanan ev mevzusu nedeniyle nişan bozuldu. Bu durum üzerine gururuna yediremeyen gelinin kuzenleri kuzenleri Hami Altuntaş (33) ve İ.A(45) ve H.A(16), 16 Ocak 2025 tarihinde gece 22:30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nin eski cezaevi mevkiinde bulunan kahvehane önünde damat adayı Serdar Dik ile karşılaştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gelin Hacer’in kuzenleri damat adayı Serdar Altuntaş dövdü. Bu durum sonrası olayı duyan damat Serdar Dik’in babası Nevzat Dik kahvehanenin önüne geldi. Baba kalebodur ustası Nevzat Dik belinden çıkardığı silahla gelinin kuzenlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar H.A, İ.A ve H.A kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kuzenlerden Hami Altuntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer kuzenler , İ.A ve H.A’nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan damadın babası zanlı Nevzat Dik Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.