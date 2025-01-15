Sahte imza soruşturmasında 2 tutuklama daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkararak üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısızken başarılı duruma getirildiği belirlenmişti.15 TUTUKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ocak'ta 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Z.K. ve G.C.G gözaltında alındı, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Z.K. ve G.C.G, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.