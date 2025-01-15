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Beyaz Gazete
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İran'da eğitim uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

İran'ın Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının düştüğü ve uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 15.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:34 / Editör: Fehmi Öztürk
İran'da eğitim uçağı düştü: Çok sayıda ölü varİran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşmadı.