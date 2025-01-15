Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.FİDAN VE KALIN DA KATILDIKabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.Görüşmeden kareler servis edilirken görüşme içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.