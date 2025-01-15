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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Ekleme: 15.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:10 / Editör: Atilla Özbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

FİDAN VE KALIN DA KATILDI

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeden kareler servis edilirken görüşme içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti