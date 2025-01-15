CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Rüşvet paralarını çöp kamyonlarıyla taşıdılar

İstanbul'da, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz aylarda savcılığa ulaşan ihbar mektubuyla başlayan ve 3 aylık teknik ve fiziki takiple devam eden soruşturma geçtiğimiz gün operasyona dönüştü.HASTANEYİ DEĞERİNİN 250 MİLYON LİRA ALTINDA SATTILAROperasyonun ayrıntılarına da yine SABAH ulaştı. Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı. Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu. Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı.ASIL DEĞERİ 580 MİLYON LİRASadece İhsan Aktaş'la irtibatlı olduğu değerlendirilen üç firmaya çağrı yapılarak göstermelik bir ihale ile tespit edilen değerinin sözde 150 milyon lira üzerinde satış gerçekleşti. Bu halde bile taşınmazın gerçekte değerinin 110 milyon lira altında satışı yapıldı. Bu satışta adil rekabet ortamı oluşmuş olması durumunda gerçek değeri 580 milyon 825 bin liranın üzerinde bir bedelse satılması gerektiği tespiti yapıldı.ARACI DEĞERİNİN ÜSTÜNDE ALDI ALTINDA SATIŞA KOYDUBir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.BAŞKA FİRMA İHALEYİ ALMASIN ŞARTNAMESİ 'BUHARLI BASINÇLI CAMİ YIKAMA'Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILARRüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.LEVENT'TEKİ BENZİN İSTASYONUNU DA PEŞKEŞ ÇEKTİLERÖte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde tıpkı İstanbul Özel Etiler Hastanesi'nin taşınmazı gibi değerinin altında satılan bir diğer yerin ise Levent'te bulunan Çilekli tesislerinin yanındaki milyonlarca liralık benzin istasyonunun taşınmazı oldu. Her gün binlerce aracın önünden geçtiği ve İstanbul trafiğinde kilit rol oynayan noktalardan bir tanesi olan benzin istasyonunun taşınmazının da değerinin çok daha altında Aziz İhsan Aktaş'a peşkeş çekildiği ifade edildi.