CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Rüşvet paralarını çöp kamyonlarıyla taşıdılar
CHP’li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyelerine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ballı ihalelerin karşılığı olarak verdiği rüşvet paralarının belediyeye ait çöp kamyonlarıyla taşındığı tespit edildi. Aktaş’a değerinin çok altında peşkeş çekilen Özel Etiler Hastanesi’nin yanı sıra her gün önünden binlerce aracın geçtiği Levent’teki benzin istasyonunun da değerinin altında Aktaş’a ait firmaya verildiği saptandı. Savcılık ayrıca, ihalelerin Aktaş’a ait firmalara verilebilmesi için sadece onun firmasının üretebildiği ‘buharlı basınçlı cami yıkama aracına şartnamede yer vererek, başka firmaların ihaleleri almasını engellemeye çalıştıkları belirlendi.
HASTANEYİ DEĞERİNİN 250 MİLYON LİRA ALTINDA SATTILAR
Operasyonun ayrıntılarına da yine SABAH ulaştı. Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif Lpg ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı. Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu. Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı.
ASIL DEĞERİ 580 MİLYON LİRA
Sadece İhsan Aktaş'la irtibatlı olduğu değerlendirilen üç firmaya çağrı yapılarak göstermelik bir ihale ile tespit edilen değerinin sözde 150 milyon lira üzerinde satış gerçekleşti. Bu halde bile taşınmazın gerçekte değerinin 110 milyon lira altında satışı yapıldı. Bu satışta adil rekabet ortamı oluşmuş olması durumunda gerçek değeri 580 milyon 825 bin liranın üzerinde bir bedelse satılması gerektiği tespiti yapıldı.
ARACI DEĞERİNİN ÜSTÜNDE ALDI ALTINDA SATIŞA KOYDU
Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.
BAŞKA FİRMA İHALEYİ ALMASIN ŞARTNAMESİ 'BUHARLI BASINÇLI CAMİ YIKAMA'
Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.
RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILAR
Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.
LEVENT'TEKİ BENZİN İSTASYONUNU DA PEŞKEŞ ÇEKTİLER
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde tıpkı İstanbul Özel Etiler Hastanesi'nin taşınmazı gibi değerinin altında satılan bir diğer yerin ise Levent'te bulunan Çilekli tesislerinin yanındaki milyonlarca liralık benzin istasyonunun taşınmazı oldu. Her gün binlerce aracın önünden geçtiği ve İstanbul trafiğinde kilit rol oynayan noktalardan bir tanesi olan benzin istasyonunun taşınmazının da değerinin çok daha altında Aziz İhsan Aktaş'a peşkeş çekildiği ifade edildi.