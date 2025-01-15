Baykar, uzaya ilk uydusunu gönderdi

Türkiye'nin teknoloji öncülerinden Baykar, uzay projeleri alanında tarihi bir gelişmeye imza atarak ilk uydusunu uzaya gönderdi.Baykar'ın iştiraki olan Fergani Uzay tarafından geliştirilen 'FGN-100-d1' isimli uydu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu kapsamında Falcon 9 roketiyle başarıyla yörüngeye fırlatıldı.SELÇUK BAYRAKTAR: GÖZÜMÜZÜ DAHA İLERİYE DİKTİKABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma sırasında FGN-100-d1, diğer 131 faydalı yükle birlikte uzaydaki görevine başladı.Proje, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir döneme girdiğinin sinyallerini verdi.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına başlama süreçlerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:20 yıllık hedefimizi tamamladıktan sonra gözümüzü daha ileriye diktik ve uzay projelerine yöneldik. Yaklaşık iki yıldır süren Fergani projesi ile küresel konumlama sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz.Bayraktar, daha önce yaptığı bir açıklamada da nihai hedefin yaklaşık 100 uydudan oluşan bir sistem kurmak olduğunu vurgulamıştı.GEÇEN YIL MOTOR TESTİ YAPILMIŞTIFergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti.Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.Baykar'ın bu yenilikçi adımı, ulusal teknoloji hamlesine yeni bir boyut kazandırarak uzay araştırmalarında Türkiye'nin konumunu güçlendirme potansiyeli taşıyor.UZAYDA GÖREVE BAŞLADIMilli uydu sistemi, fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra TSİ 23.11'de fırlatma aracından ayrılarak yörüngesine başarıyla yerleşti.FGN-100-d1 uydusu yörüngeye oturmasının ardından telemetri verileri ileterek başarılı bir şekilde göreve başladı.'İLK UYDUMUZU YÖRÜNGEYE OTURTTUK'FGN-100-d1 uydusunun fırlatma ve yörüngeye yerleşme yolculuğu, Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Mili Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi.Bayraktar, FGN-100-d1 uydusunun göreve başlamasının ardından şöyle konuştu:“2022 yılında faaliyete geçirdiğimiz Fergani Uzay girişimimiz bugün 106 kişilik kocaman bir aile olarak yola devam ediyor. Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk. Bu uydularımız alçak yörünge konstelasyonu olarak adlandırılan takım uyduları görevini üstlenerek, hem konumlandırma hem de haberleşme alanında hizmet verecekler. Bu projeyi tümüyle öz kaynaklarımızla yürüttük. Uydumuz şu an 500 kilometredeki yörüngesine vardı ve ilk manevralarını gerçekleştirdi.”'ULUĞ BEY KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİMİZİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA GELİŞTİRECEĞİZ'“İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız. Takım uydularımızın konstelasyonunu tamamlarken, diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1.5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum.”GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAKFergani mühendislerinin uzmanlığıyla tamamen milli imkânlarla geliştirilen FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) yaklaşık 510 km irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörüngede (SSO) görev yapacak.Milli uydu yörüngede 7.6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞUNU DESTEKLEYECEKÜç yedekli uçuş bilgisayarına sahip olan FGN-100-d1 uydusunun, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişim kabiliyetlerini başarıyla test etmesi amaçlanıyor.Fergani Uzay mühendislik ekibi tarafından geliştirme sürecinde görev kritik aviyonik ekipmanları, yerli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarım çalışmaları ve çevresel testleri başarıyla gerçekleştirildi.Proje kapsamında Türkiye'nin uzay ekosistemi ve uzay teknolojilerinde güçlü bir şekilde ileri taşınması hedefleniyor.