Güney Kore’de 43 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

Güney Kore'de korku dolu anlar yaşandı.Başkent Seul'un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta onlarca araç, hızla birbirine çarptı.İlk bilgilere göre 43 aracın karıştığı kaza sonrası Güney Koreli yetkililer, kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis, zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.