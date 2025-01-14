FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.