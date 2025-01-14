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Beyaz Gazete
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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 14.01.2025 - 09:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:05 / Editör: Edin Uslu
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı