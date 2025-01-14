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Beyaz Gazete
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Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı

Çubuk-Ankara yolu üzerinde 2'si otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 33 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 14.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:22 / Editör: Atilla Özbir
Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Çubuk-Ankara yolu üzerinde seyreden 2 minibüs ile işçi taşıyan 2 otobüs, henüz bilinmeyen sebeplerle Güldarpı mevkiinde çarpıştı.

33 YARALI

2 minibüs ile işçi taşıyan 2 otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 33 yaralı