Ankara'da 2 minibüs 2 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüs zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.