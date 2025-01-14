Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sözleri: Her zamanki gibi iddialıyız

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı 'Her zamanki gibi iddialıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz iddiamızda. Çok hafta, çok maç var. Her şey bir anda değişebilir. Sonuna kadar kovalayacağız.' dedi.'Hakemlik bir şey var mı?' sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı 'Pozisyonlara bakalım, görelim. Genelde inceleyip konuşuyoruz.' ifadelerini kullandı.