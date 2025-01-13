Ordu'da otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Ali Ç., Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde marketten çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber K.'ye (75) çarptı.Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve taşıdığı market poşetleri yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada Muhteber K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Emir Ç. ile Katibe Ç. yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Muhteber K.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.